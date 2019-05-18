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Новый музей в Кении посвятят нашему древнему наследию

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Если все пойдет по плану, то озеро Туркана, расположенное в Кенийской части Восточно-Африканской рифтовой долины, вскоре станет домом для Музея истори

Если все пойдет по плану, то озеро Туркана, расположенное в Кенийской части Восточно-Африканской рифтовой долины, вскоре станет домом для Музея истории человечества Нгарен. Рифтовая долина, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается также домом для Турканского мальчика – самого полного скелета раннего человека из когда-либо найденных археологами.

Доктор Ричард Лики, палеоантрополог, обнаруживший мальчика из Турканы, призвал создать Нгарен в честь нашего происхождения. Здание музея будет построено так, чтобы напоминать ранние каменные орудия, использовавшиеся древним человеком. Его дизайн разработает фирма Даниэля Либескинда – студия Libeskind, которая ранее перепроектировала Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и несколько других культовых сооружений по всему миру.

Лики и Либескинд вместе отправились в Кению, чтобы архитектор мог взглянуть на текущее видение палеонтрополога.

«Я отвез Либескинда в Туркану, чтобы он осмотрел это место и послушал меня лицом к лицу. После чего я спросил его: “Можем ли мы что-нибудь построить здесь, чтобы оно оказалось абсолютно автономным и вызывало вау-эффект?”. Он незамедлительно ответил мне “да”», – рассказал Лики изданию The Independent.

В Нгарене будут храниться различные артефакты, такие как окаменелости растений и животных, а также остатки примитивных инструментов. Однако Лики сильнее всего заинтересован в создании современного опыта для будущих посетителей музея.

«Возможно, мы вообще не будем показывать оригинальные [окаменелости]. Почему бы не создать комнату, в которой вы бы смогли надеть 3D-гарнитуру и тут же перенестись во времена, когда жили древние люди? Это гораздо интереснее, чем смотреть на скелет мальчика из Турканы, находящегося за стеклом», – отметил специалист.

Лики создал кампанию по сбору средств для Нгарена в сети Интернет, которая на момент публикации смогла принести 4,06 миллиона долларов (всего планируется собрать 7 миллионов долларов). Команда, работающая над музеем, надеется начать строительство в 2022 году и назначить дату открытия в 2024 году. Однако неясно, будет ли продолжена работа над проектом, если его создателям не удастся собрать нужную сумму денег.

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