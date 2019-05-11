Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Исполнитель роли Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов» Йохан Асбек выложил в Instagram снимок, на котором «сдувает» других актёров, расположенных вдалеке.

Подпись под публикацией гласит, что в следующем эпизоде зрители могут увидеть «свет и смерть», а фраза про «стаканчики с кофе и печенье Орео» намекает на киноляп в предыдущей серии — когда на столе перед Дейнерис Таргариен был забыт стакан с кофе из Старбакса.

Но больше всего поклонников заинтересовала продолжение фразы, согласно которой можно будет «увидеть дракона… или двух… или ни одного». В сериале ранее фигурировало три дракона, принадлежавших Дейнерис, два из которых на данный момент погибли. Таким образом, упоминание про возможность увидеть двоих существ некоторыми фанатами было воспринято как намёк на появление ещё одного, который вполне может оказаться детёнышем одного из известных драконов.