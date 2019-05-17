Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Обновлённая Skoda Octavia была поймана на автостраде в Чехии, недалеко от города Млада-Болеслав. Официальная премьера автомобиля должна состояться до конца года.

По имеющимся кадрам можно понять, что в новом дизайне использованы черты концепт-кара Vision RS, который был представлен на выставке в Париже. Габариты этих автомобилей будут схожими, но Octavia получит более объёмный багажник — до 630 литров.

Также можно увидеть, что двойные фары, раскритикованные многими автолюбителями, заменены на оптику Skoda Superb. По неподтверждённой информации, в салоне будет установлена цифровая приборная панель, взятая от кроссовера Karoq. Модель обзаведётся гибридными силовыми установками, и бензиновыми двигателями в один, полтора или два литра, а также полуторалитровым турбодизелем.