Нотр-Дам-де-Пари не получит новый архитектурный дизайн

Согласно новой резолюции, принятой Сенатом Франции, знаменитый собор Нотр-Дам-де-Пари, расположенный в Париже, будет восстановлен в его прежнем виде. Голосование было проведено после того, как ужасный пожар практически полностью уничтожил крышу всемирно известной достопримечательности, и в ходе дискуссий о ее модернизации.

Несмотря на тот факт, что этот закон пока не вступил в силу, резолюция является самым большим свидетельством того, что мечты архитекторов со всего мира будут разрушены во имя следования традициям. Резолюция Сената, которую позднее переформулируют, чтобы она соответствовала Национальному собранию Франции (нижняя палата парламента), гласит, что знаменитый собор будет выглядеть «так же, как и раньше».

Многие именитые архитекторы представили свои идеи по изменению дизайна собора, однако еще с самого начала бедствия общество склонялось к традиционному облику достопримечательности. Ностальгия по историческому зданию, строительство которого было завершено в 1345 году, значительно возросла. Продажи романа «Собор Парижской Богоматери», сделавшего этот памятник известным на весь мир и написанного Виктором Мари Гюго, взлетели до небес после произошедшего пожара. На восстановление сооружения было собрано более одного миллиарда евро, однако решение использовать новый дизайн могло привести к оттоку спонсоров, неудовлетворенных другой внешностью собора.

Помимо эстетических проблем, существуют еще и ограничения по времени. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы реконструкция была завершена к Олимпиаде 2024 года в Париже, что, по мнению некоторых экспертов, нереально. Но если Нотр-Дам-де-Пари должен быть готов до истечения указанного срока, то лучше всего будет не придумывать новый дизайн, а использовать уже имеющийся проект.

Однако это вовсе не значит, что новый собор будет создаваться по средневековым технологиям. Обновленная достопримечательность будет кардинально отличаться от предшественника, как методами постройки, так и используемыми материалами. Например, голландская дизайнерская компания Concr3De планирует смешать церковный известняк с пеплом от огня, чтобы восстановить знаменитые горгульи с помощью 3D-печати.