Ники Лауда предсказал, что Михаэль Шумахер никогда не восстановится после несчастного случая на лыжах

Ники Лауда остро рассказывал о легенде Ferrari Михаэле Шумахере перед своей смертью в возрасте 70 лет.

Лауда, родившийся в Австрии в 1949 году, решил поведать прессе о трагическом несчастном случае на лыжах, который ввел одного из самых известных гонщиков «Формулы-1» в кому более пяти лет назад.

Гонщик McLaren Лауда, на которого, как известно, пытался ровняться Шумахер, через несколько месяцев после трагедии, случившейся с немецким автогонщиком, отметил, что «молится» за выздоровление Шумахера, но при этом добавил, что это вряд ли произойдет.

Он сказал: «Я молю Бога, чтобы все закончилось хорошо, но, к сожалению, в данный момент все выглядит не очень радужно. Я считаю, что там есть кто-то, пытающийся помочь в этой ситуации.»

«Он занимается решением вещей, которые мы не в состоянии понять. Я нахожу совершенно шокирующим и необъяснимым тот факт, что с этим великим гонщиком, который выиграл семь чемпионатов в более чем 300 гонках и при этом остался жив, могло случиться нечто подобное», — добавил гонщик.

Сам Лауда смог пережить смерть, когда попал в серьезную аварию во время Гран При Германии 1976 года. Он получил ожоги по всему телу, но в итоге смог выжить и продолжить карьеру профессионального гонщика.

О смерти трехкратного чемпиона мира среди водителей «Формулы-1» объявили вчера утром, 20 мая.

В душераздирающем заявлении его семья сказала: «С глубокой грустью мы объявляем, что наш любимый Ники мирно скончался со своей семьей в понедельник. Его уникальные достижения как спортсмена и предпринимателя остаются и останутся в нашей памяти. Мы навсегда запомним его желание действовать, а не сидеть сложа руки, а также его прямолинейность и мужество. Он навечно останется образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Ники являлся любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, поэтому мы все будем по нему сильно скучать».