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Netflix опубликовал гонорары известных актеров

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Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них. На первом месте распол

Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.

На первом месте расположился снявшийся в картине Netflix «6 Underground» Райан Рейнольдс, которому за съёмки выплатили 27 млн. долларов.

Второе место поделили между собой с гонораром по 20 млн. долларов Роберт Дауни-младший, принявший участие в съёмках фильма «Путешествие доктора Дуллитла» и Дуэйн «Скала» Джонсон, снявшийся в девятом «Форсаже».

Также в рейтинге находятся Уилл Смитт с 17 млн. долларов, и Джейсон Стэтхэм — 13 млн. Среди актрис больше всего заработали Эмили Блант — 12-13 миллионов, Галь Гадот, Кристен Стюарт и Марго Робби — около 10 млн. долларов каждая.

Отмечается, что иногда актёры выбирают не самые оплачиваемые роли ради участия в интересном проекте. Так, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо получили по 10 миллионов за фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

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