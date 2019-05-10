Немецкий священник назвал гомосексуализм болезнью

Высокопоставленный член церкви, которому поручено обучать новых священников, подвергся резкой критике за то, что назвал гомосексуализм «следствием неудавшегося психологического развития».

Отец Романо Кристен, глава Боннской коллегии Альбертинум и участник Кельнской архиепархии, выступил с соответствующим заявлением перед группой людей, готовящихся к поступлению в священство, отмечает издание RP Online.

Миряне, представители церкви, призвали заменить этого человека.

Педагог-священник обсудил методы лечения, которые, по его словам, могут быть использованы для борьбы с гомосексуализмом, однако в его лекции отмечалось, что они не всегда оказываются успешными.

В лекции говорилось, что гомосексуализм, даже если он имеет романтическое выражение, является следствием «самовлюбленного поиска» мужественности.

Он также отметил, что мужчины с «глубокими гомосексуальными наклонностями» не могут быть приняты в Ватикан.

«Идеи 1950-х и 1960-х»

Тим Курцбах, мирянин представитель Католической архиепархии Кельна, написал в газете Kölner Stadt-Anzeiger, что идеи Кристена были оскорбительными.

«Любой, кто говорит и думает о гомосексуалистах в подобном ключе, должен быть отстранен от обучения молодых священников», – отметил Курцбах.

Стефан Гёрц, католический моральный богослов из Майнца, рассказал изданию Süddeutsche Zeitung, что такие идеи характерны для «богословия и науки времен 1950-х и 1960-х годов».

Эти идеи, по словам Гёрца, подпитываются «предрассудками, которые трудно вынести затронутым людям, так как они оказываются лишенными достойных и гуманных отношений к себе».

Часть обучения для становления священником?

В четверг Кристенс опубликовал заявление, в котором отмечается, что он не хотел чрезмерно критиковать членов сообщества геев и лесбиянок, а лишь отражал католическую догму на эту тему.

«Люди с гомосексуальными наклонностями заслуживают уважения и их нельзя унижать», – отметил он.

«Я пытаюсь понять, что (в гомосексуальных отношениях) люди берут на себя ответственность друг за друга, обещают быть верными друг другу и готовы поддержать друг друга, даже если я сам не могу поделиться таким жизненным опытом».

Вместо этого заявление отразило обязательные и универсальные идеи католической церкви в отношении процесса становления священником.

Кристенс привел в пример кельнского кардинала Райнера Марию Велки, который заявил, что гомосексуализм является «нарушением естественного права», подтвердив убеждение католической церкви, что брак должен заключаться только между мужчиной и женщиной.