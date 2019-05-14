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Названы пять основных направлений развития ВВС США

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Информационным агентством Defence News раскрыты пять наиболее вероятных направлений развития военно-воздушных сил Соединенных Штатов. На первом месте

Информационным агентством Defence News раскрыты пять наиболее вероятных направлений развития военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

На первом месте находятся беспилотные летательные аппараты, над улучшением которых США работают с начала 2000-х годов. В настоящее время они применяют их в разведывательных и боевых операциях, однако командование собирается сделать БПЛА еще более автономными. Затем идет перспективное вооружение, включающее в себя применение СВЧ-систем и лазерных лучей.

Третьим направлением является улучшение глобального мониторинга. В настоящее время США применяют большое количество технологий для получения необходимой информации о поле боя, в том числе спутники. Но в реальных боевых действиях они беззащитны, а обработка данных требует больших усилий. Следующим направлением может стать обеспечение сохранности информационных сетей, применяемых военными для передачи сведений. Последним направлением считается ускорение отправки данных между основными объектами ВВС.

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