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Названы 5 способов продлить жизнь турбированного мотора

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Эксперты составили ряд полезных советов для наиболее долгого сохранения работоспособности турбированных двигателей. На первом месте стоит выбор масла,

Эксперты составили ряд полезных советов для наиболее долгого сохранения работоспособности турбированных двигателей.

На первом месте стоит выбор масла, к которому стоит относиться крайне внимательно и не пренебрегать качеством в пользу цены. Не стоит забыть и о своевременной замене фильтров — как масляного, так и воздушного.

Второй совет также относится к маслу, а конкретнее, к его уровню, который требуется регулярно проверять и подливать при необходимости.

Третья рекомендация — после долгого простоя двигателю нужно дать немного времени, чтобы прогреться. В это время нельзя начинать движение и уж тем более перегазовывать, подобные действия способствуют более быстрому износу турбины.

Четвёртый совет относится к качеству бензина, к которому турбированные двигатели крайне чувствительны. Так что нужно не забывать об октановом числе.

И последний совет — после окончания поездки не стоит сразу же глушить двигателей, надо дать ему несколько минут поработать на холостом ходу, что поможет безопасно снизить температуру перегревшегося автомобиля.

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