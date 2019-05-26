Названы 5 способов продлить жизнь турбированного мотора

Эксперты составили ряд полезных советов для наиболее долгого сохранения работоспособности турбированных двигателей.

На первом месте стоит выбор масла, к которому стоит относиться крайне внимательно и не пренебрегать качеством в пользу цены. Не стоит забыть и о своевременной замене фильтров — как масляного, так и воздушного.

Второй совет также относится к маслу, а конкретнее, к его уровню, который требуется регулярно проверять и подливать при необходимости.

Третья рекомендация — после долгого простоя двигателю нужно дать немного времени, чтобы прогреться. В это время нельзя начинать движение и уж тем более перегазовывать, подобные действия способствуют более быстрому износу турбины.

Четвёртый совет относится к качеству бензина, к которому турбированные двигатели крайне чувствительны. Так что нужно не забывать об октановом числе.

И последний совет — после окончания поездки не стоит сразу же глушить двигателей, надо дать ему несколько минут поработать на холостом ходу, что поможет безопасно снизить температуру перегревшегося автомобиля.