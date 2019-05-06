Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Супруге избранного президента Украины Владимира Зеленского Елене принадлежит квартира в Крыму, расположенная в посёлке Ливадия в элитном жилом комплексе «Император». Жилплощадь была приобретена ещё в апреле 2013 года.

По оценкам крымских риелторов, стоимость квартир в данном комплексе составляет от 12 до 40 миллионов рублей. Так, меблированная квартира с двумя комнатами, общей площадью в 73 квадратных метра стоит 17,5 миллионов рублей. Трёхкомнатная квартира с площадью 138 кв. метров обойдётся дороже почти в два раза — 30 миллионов рублей.

Продавать крымскую квартиру чета Зеленских на данный момент не намерена. Штаб президента сообщил, что они планируют использовать жильё по назначению после того, как Крым вернётся в состав Украины, что непременно, по их словам, произойдёт.

Ранее мы писали о том, что Зеленский снова попросил прощения за кадры с плачущим Кадыровым.