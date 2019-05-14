Названа главная причина детского ожирения

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения поделилась результатами двух новых исследований. Согласно их выводу, отсутствие грудного вскармливания приводит к сильному повышению риска заработать ожирение.

В ходе исследования была изучена информация о здоровье детей из 21-го европейского государства, где, в настоящий момент, в среднем один ребёнок из пяти имеет избыточный вес. Отмечается, что около 400 тысяч детей из обследованных 13,7 миллионов, возрастом от 6 до 9 лет, имеют крайнюю степень ожирения.

По итогам было выявлено, что вероятность получить ожирение становится меньше примерно на 13%, если ребёнок находится на грудном вскармливании продолжительное время — рекомендуется как минимум в течение первого полугода жизни, в идеале около двух лет. После полугода исключительно на грудном молоке следует постепенно приучать к прикорму.