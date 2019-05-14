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Названа главная причина детского ожирения

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Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения поделилась результатами двух новых исследований. Согласно их выводу, отсутствие гр

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения поделилась результатами двух новых исследований. Согласно их выводу, отсутствие грудного вскармливания приводит к сильному повышению риска заработать ожирение.

В ходе исследования была изучена информация о здоровье детей из 21-го европейского государства, где, в настоящий момент, в среднем один ребёнок из пяти имеет избыточный вес. Отмечается, что около 400 тысяч детей из обследованных 13,7 миллионов, возрастом от 6 до 9 лет, имеют крайнюю степень ожирения.

По итогам было выявлено, что вероятность получить ожирение становится меньше примерно на 13%, если ребёнок находится на грудном вскармливании продолжительное время — рекомендуется как минимум в течение первого полугода жизни, в идеале около двух лет. После полугода исключительно на грудном молоке следует постепенно приучать к прикорму.

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