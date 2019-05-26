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Над океаном у Южной Африки зафиксировали НЛО в форме бумеранга

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Интернет-специалист Скотт Уоринг заметил на спутниковых фотоснимках неопознанный летающий объект в виде бумеранга. Он пролетел над океаном возле побер

Интернет-специалист Скотт Уоринг заметил на спутниковых фотоснимках неопознанный летающий объект в виде бумеранга. Он пролетел над океаном возле побережья Южной Африки.

По мнению эксперта в области уфологии, этот НЛО поднялся прямо из океанских глубин, дабы затем полететь в космическое пространство. Он подчеркнул, что рядом с этим объектом не видно дыма или огня, поэтому он вряд ли создан людьми. Уоринг уверен, что под водой у пришельцев имеются секретные базы, которые используются ими для незаметных перемещений по Земле.

Однако далеко не все пользователи согласились с доводами уфолога. Некоторые скептики отметили, что на снимке изображено обычное облако, которое получило форму бумеранга. Ученые и вовсе не стали комментировать очередное заявление Уоринга.

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