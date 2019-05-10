На западном выезде из города мусоровоз перевернул трактор

В Сызрани, 10 мая, около 9 часов утра, произошло необычное ДТП, участниками которого стала коммунальная техника — колёсный трактор «Беларус» и мусоровоз «ЗИЛ».

Авария произошла на западном выезде из города, в районе бывшего поста ДПС. Судя по ситуации, мусоровоз собирался покинуть городскую черту, трактор же направлялся в сторону Самары.

В столкновении проиграл «Беларус» — он, обладая высоким центром тяжести, от удара перевернулся на бок. Сам тракторист, согласно предварительной информации, не пострадал. Мусоровоз же отделался незначительными повреждениями передней части.

Для того, чтобы вернуть перевернувшийся трактор на колёса, потребовалась применить спецтехнику.

Сотрудники полиции занимаются поиском виновника и выяснениям деталей случившегося.