На видео показали новый iPhone XR 2019

В Интернете был размещен видеоролик, где показан концепт новой версии iPhone XR, которая, возможно, будет представлена на презентации Apple, намеченной на осень 2019 года.

Ролик опубликовал популярный блогер, который часто публикует достоверные инсайды. На размещенных кадрах демонстрируется трехмерная модель новинки, которая обладает двойной камерой, установленной на квадратном модуле. Она также имеет большой экран диагональю 6,1 дюйма, поддерживающий опцию Face ID.

Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и двукратный оптический зум. Ожидается, что новинку оснастят мощным чипсетом, созданным по 7-нанометровому техпроцессу. Однако точные параметры устройства будут раскрыты ближе к его презентации.