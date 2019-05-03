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На Украине придумали способ увеличить численность армии

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Депутаты Верховной Рады Украины предложили способ, благодаря которому смогут увеличить численность украинской армии. Новый законопроект, находящийся

Депутаты Верховной Рады Украины предложили способ, благодаря которому смогут увеличить численность украинской армии.

Новый законопроект, находящийся на рассмотрении парламента, предусматривает возможность объявления некоего «особого периода». В это время, без объявления всеобщей мобилизации, разрешается призыв резервистов. Срок службы в этом случае составляет до полугода, также максимальный срок ограничивается 18 месяцами. Впрочем, при необходимости, и согласно указу президента службу можно продлить ещё на шесть месяцев.

Всем призванным полагаются и привилегии — обеспечение семьи жилплощадью, льготный отпуск, соцгарантии в трудоустройстве. Уклонистов в «особый период» в первый раз ждёт штраф до 17 тысяч гривен (около 40 тыс. рублей) и заключение на срок от двух до пяти лет при повторном уклонении.

Предусмотрены и причины для освобождения от службы: пенсия за выслугу лет и состояние здоровья.

В конце прошлого года украинские СМИ уже подводили итоги новых армейских реформ.

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