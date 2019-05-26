На телевидении кошки и собаки упоминаются чаще, чем изменение климата

Новое исследование показало, что собаки, кошки, секс и даже Шекспир упоминаются в британских телевизионных программах намного чаще, чем изменение климата.

Компания Deloitte проанализировала субтитры 128 719 программ, исключая новости, на 40 каналах, используя данные, предоставленные BBC, ITV, Channel 4 и Sky с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года.

Исследование было проведено по заказу Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и проекта по устойчивому развитию телевидения Albert.

Изменение климата было упомянуто 3125 раз, несмотря на то, что это реальная угроза для всего мира.

Другие «зеленые» термины, такие как чистый воздух, электромобиль, выбросы углерода и пищевые отходы, получили лишь несколько сотен упоминаний.

Тем не менее, собаки получили 105 245 упоминаний, в то время как Брексит встречался в разговорах 68 816 раз, чай упоминался 60 060 раз, а секс – 56 307 раз в течение всего года.

Торт упоминался 46 043 раза, про кошек в общей сложности говорили 14 454 раза, а про пикники упомянули в 5 949 случаях. Даже Шекспир получил 5444 упоминания.

Исследование показало, что термины, связанные с окружающей средой, упоминались в дискуссиях о последствиях и проблемах, а не о решениях.

Результаты также показали, что термины, относящиеся к изменению климата, упоминаемые чаще всего, не являются теми, которые оказывают наибольшее влияние на уменьшение углеродного следа человечества.

Слова, связанные с энергией, упоминались только в 6 процентах случаев, хотя энергия составляет большую часть углеродного следа, оставляемого среднестатистическим человеком – 24 процента.

Пиппа Харрис, председатель Bafta, сказала следующее: «Призыв телеиндустрии к решению проблемы изменения климата очевиден.

«Снижение нашего влияния – это само собой разумеющееся, но наша реальная сила заключается в создании телепрограмм и использовании мощных человеческих историй, которые должны напомнить нашей аудитории о мире, где она живет».

«Мы должны осознать о наличии связи между изменением климата и нашим обществом, чтобы мыслить стратегически. Нам следует делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить климатический кризис».

Исследование было выпущено в виде нового руководства под названием «Планета в центре внимания», чтобы помочь телевизионной индустрии внедрить больше экологических сообщений в свои программы.

Аарон Мэтьюз, глава департамента по устойчивому развитию отрасли в Albert, отметил следующее: «Чтобы помочь сформировать правильную реакцию общества на изменение климата, мы не можем полагаться исключительно на текущие шоу и программы по естественной истории, мы должны мыслить творчески и искать другие способы донести нужную информацию до наших телезрителей. Они должны быть одновременно и оптимистичными, и вдохновляющими».

«Мы организуем бесплатные тренинги для всех, кто работает в отрасли, во всех жанрах – это поможет нам начать исследование того, как способен выглядеть творческий ответ на изменение климата.

«Я с нетерпением жду пересмотра этих данных через год или два, чтобы увидеть новые изменения».