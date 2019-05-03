На пляжах Коста-Бланки замечены странные голубые морские существа

Сотни маленьких существ, похожих на медуз, появились на пляжах Коста-Бланки, оставляя на побережье огромный синий след из слизи… однако беспокоиться не о чем, так как они абсолютно безвредны.

Эти необычные создания были идентифицированы специалистами как Velella velella или Парусница. Они не являются медузами, а представляют собой огромные плавающие колонии микроскопических гидроидов, которые обычно живут далеко от берега в водах открытого океана, где их маленькие «паруса» помогают им перемещаться по водной поверхности, используя силу ветра.

Сотни из них были выброшены на побережье Коста-Бланки между Алтеей и Денией. Сообщалось также, что их видели на местных пляжах, включая Л’Олла в Алтеа, песчаный участок Ареналь-Бол в Кальпе и Кап-де-ла-Нау в Хавеа.

Виды, которые на английском языке известны как «By-the-Wind Sailor» (примерный перевод: «матрос, идущий по ветру»), довольно часто встречаются в открытых водах, но редко оказываются в Средиземном море. Такие массовые выбросы на берег распространены на западном побережье Соединенных Штатов.

Недавние мощные южные ветра и сильные морские течения являются главными причинами того, что эти создания были выброшены на берега и пляжи вдоль всего восточного побережья Средиземного моря в Испании.

Хоть этот вид и связан со смертельно опасным Португальским корабликом, Парусница совершенно безвредна для человека. По этой причине власти не стали закрывать пляжные зоны для отдыха людей. Однако в курортном регионе все равно оказалось не так много желающих находиться рядом с необычными и склизкими существами.

В течение последней недели апреля некоторые пляжи в регионе были закрыты для пловцов после того, как Португальский кораблик был замечен недалеко от побережья, однако в регионе не было зафиксировано ни одного случая столкновения с этими морскими созданиями.