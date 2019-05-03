Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

На пляжах Коста-Бланки замечены странные голубые морские существа

Дата:
Сотни маленьких существ, похожих на медуз, появились на пляжах Коста-Бланки, оставляя на побережье огромный синий след из слизи… однако беспокоиться н

Сотни маленьких существ, похожих на медуз, появились на пляжах Коста-Бланки, оставляя на побережье огромный синий след из слизи… однако беспокоиться не о чем, так как они абсолютно безвредны.

Эти необычные создания были идентифицированы специалистами как Velella velella или Парусница. Они не являются медузами, а представляют собой огромные плавающие колонии микроскопических гидроидов, которые обычно живут далеко от берега в водах открытого океана, где их маленькие «паруса» помогают им перемещаться по водной поверхности, используя силу ветра.

Сотни из них были выброшены на побережье Коста-Бланки между Алтеей и Денией. Сообщалось также, что их видели на местных пляжах, включая Л’Олла в Алтеа, песчаный участок Ареналь-Бол в Кальпе и Кап-де-ла-Нау в Хавеа.

Виды, которые на английском языке известны как «By-the-Wind Sailor» (примерный перевод: «матрос, идущий по ветру»), довольно часто встречаются в открытых водах, но редко оказываются в Средиземном море. Такие массовые выбросы на берег распространены на западном побережье Соединенных Штатов.

Недавние мощные южные ветра и сильные морские течения являются главными причинами того, что эти создания были выброшены на берега и пляжи вдоль всего восточного побережья Средиземного моря в Испании.

Хоть этот вид и связан со смертельно опасным Португальским корабликом, Парусница совершенно безвредна для человека. По этой причине власти не стали закрывать пляжные зоны для отдыха людей. Однако в курортном регионе все равно оказалось не так много желающих находиться рядом с необычными и склизкими существами.

В течение последней недели апреля некоторые пляжи в регионе были закрыты для пловцов после того, как Португальский кораблик был замечен недалеко от побережья, однако в регионе не было зафиксировано ни одного случая столкновения с этими морскими созданиями.

Новости по теме:

  1. Похотливые туристы стекаются в тематический парк для взрослых с виртуальным порно
  2. Швейцарская комиссия по здравоохранению призывает к «легализации» марихуаны
  3. Первые признаки засухи в Австрии усиливают опасения по поводу плохого урожая

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Яркая звезда в созвездии Ящерицы затмевает целую галактику

Ученые из России и США будут спасать Арктику от глобального потепления

Ученые зафиксировали появление на свет ушастого осьминога

Найденная в Египте статуя — это «не Рамзес II»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках