На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Ученые отправились в непродолжительную морскую экспедицию, в рамках которой смогли получить пробы отложений со дна моря. Они обнаружили в них окаменелые остатки древнего леса, возраст которого составляет 10 000 лет. После тщательного анализа специалисты также узнали, что в прошлом на этом участке моря располагались плодородные земли, которые отлично подходили для обитания людей, поэтому они уверены, что в будущем найдут тут следы поселений.

Более 12 000 лет назад, после завершения последнего ледникового периода в данном районе начали быстро таять ледники. В итоге здесь возникла огромная равнина с лесными массивами и большими популяциями животных. Ее очень быстро обжили ранние охотники-собиратели. Но из-за продолжившегося таяния льдов обширная область оказалась под водой около 8 000 лет назад.