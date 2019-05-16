На авиабазу во Флориде проник огромный аллигатор

Рано утром в среду на авиабазе США во Флориде был обнаружен неожиданный посетитель – огромный аллигатор. Рептилия вылезла на линию полета базы, где ее схватили и вернули в дикую природу. Алигатор не угрожал жизням и здоровью летчиков или кому-либо другому на военной базе.

Инцидент произошел 15 мая – аллигатора заметили прямо на взлетной линии. Его смог поймать и отвезти назад в болото управляющий по дикой природе. По данным издания Air Force Times, животное было погружено в «кузов небольшого фронтального погрузчика» и нисколько не пострадало во время транспортировки.

Представители военно-воздушной базы Макдилл опубликовали фотографию аллигатора в социальной сети Facebook, на которой можно также увидеть пикап, принадлежащий силам безопасности базы.

База ВВС МакДилл расположена на полуострове к югу от Тампы. База с трех сторон окружена водой, в которой часто встречаются аллигаторы, однако Air Force Times заявляет, что на линии полета они встречаются весьма редко. Скорее всего, рептилия прошла через близлежащее болото и пересекла поле для гольфа базы, чтобы добраться прямиком до линии.

В 2018 году на поле для гольфа Bay Palms был замечен аллигатор длиной 3,6 метра по прозвищу «Элвис». Элвис считается давним местным жителем близлежащих болот.

Как и большинство других военно-воздушных баз, Макдилл расположена за пределами населенных пунктов, поэтому ей приходится часто сталкиваться с местной дикой природой. В отчете Службы охраны рыбы и дикой природы США говорится, что «на базе найдено 20 рептилий, 17 млекопитающих и 158 птиц (видов)». Экологическая оценка ВВС Макдилл гласит, что американские аллигаторы, также известные как Alligator mississippiensis, «иногда обнаруживаются на территории базы, но их оперативно перемещают обратно».

Многие авиабазы считают птиц и столкновения с ними (например, недавно пернатые сильно повредили истребитель F-35B морской пехоты в Японии) основной угрозой для самолетов и проводимых операций со стороны дикой природы, но, очевидно, Макдилл может добавить в этот список еще и аллигаторов. Если аллигатор добрался до линии полета, то он мог бы запросто дойти до фактической взлетно-посадочной полосы.

Макдилл предлагает летчикам и их семьям множество советов по сосуществованию с местной дикой фауной, и один из основных выглядит следующим образом: «Не кормите и не пытайтесь играть с аллигаторами».