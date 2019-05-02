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Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

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Во время наблюдения за лунным затмением 21 января 2019 года астрономами было замечено весьма редкое явление: короткая, длиной в 0,28 секунд, но сильна

Во время наблюдения за лунным затмением 21 января 2019 года астрономами было замечено весьма редкое явление: короткая, длиной в 0,28 секунд, но сильная вспышка, видимая с Земли невооруженным глазом.

Среди учёных сразу же возникло предположение о врезавшемся в Луну метеорите. Испанские астрономы провели исследование, воспользовавшись системой MIDAS, которая имеет в своём распоряжении восемь телескопов на юге Испании. Используя информацию с них, исследователи смонтировали видеоролик, наглядно демонстрирующий момент столкновения и его последствия.

Также они вывели параметры метеорита: вес в 45 кг и длину в 30-60 см. Его скорость составляла примерно 61 тысячу км/час. Согласно наблюдениям, мощность удара по спутнику равнялась взрыву в 1,5 тонны тротила. Температура обломков метеорита доходила до 5400 градусов Цельсия, что почти равно излучаемому Солнцем теплу. Итогом стало появление на поверхности Луны, возле кратера Лагранжа, новой воронки с диаметром около 15 метров.

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