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Медики рассказали о причинах отеков и способах борьбы с ними

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Организм человека большей частью состоит из воды, содержащейся в крови, в мышцах и жире, и даже в костях. При нормальном функционировании почек и горм

Организм человека большей частью состоит из воды, содержащейся в крови, в мышцах и жире, и даже в костях.

При нормальном функционировании почек и гормонов, излишки влаги уходят вместе с мочой. Но в случае, когда организм не способен справиться со слишком большим количеством поступившей жидкости, возникают отёки. Также существует угроза продолжительного кашля, кажущегося беспричинным — на самом деле это тоже вина скопившейся в лёгких жидкости.

Задержка воды происходит в основном из-за неправильной работы почек, сердца и лимфатической системы. Повлиять может и практически полное отсутствие физической активности, неправильное питание и гормональный сбой.

Для того профилактики отёков следует снизить количество потребляемой солёной пищи, проверить содержание витаминов «B» в организме. Также стоит проверить щитовидную железу и сдать анализы на аллергены. Кроме этого, рекомендуется совершать продолжительные пешие прогулки.

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