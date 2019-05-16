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Lada XRay: кросс-версия набирает популярность

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По информации агентства «АвтоСТАТ», в первом квартале 2019 года было продано 6451 экземпляров автомобилей LADA XRay. Из них 52,4% от общего

По информации агентства «АвтоСТАТ», в первом квартале 2019 года было продано 6451 экземпляров автомобилей LADA XRay.

Из них 52,4% от общего объёма продукции, а именно, 3381 машин, имеют двигатель в 1,8 литров с мощностью в 122 л.с. По мнению экспертов, данная модификация имеет более высокую реализацию, так как подобным двигателем оснащается внедорожная модель LADA XRay Cross, на которую приходится 42% (2708 машин) от всех продаж XRay в России. При этом было реализовано 1642 экземпляров комплектации «Luxe», 1016 — «Комфорт» и 50 — «Классик».

Автомобиль такой марки обойдётся, не учитывая акции или специальные предложения, не меньше чем в 732 900 рублей.

Остальные автомобили — 3070 экземпляров, или 47,6% от общего количества, обладают мотором в 1,6 литров с мощностью в 106 л.с.

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