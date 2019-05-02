Lada Raven может оказаться «российским ответом Tesla»

Концепт-кар Lada Raven, который был нарисован Дмитрием Лазаревым, российским дизайнером, около 5 лет назад в рамках конкурса отечественного автопроизводителя, может получить серийный вариант.

Возрождением данного проекта собирается заняться Владимир Белый, глава фонда Alpha Robotics Venture. Он отметил, что в скором будущем будет разработан новый концепт, внешний вид которого частично возьмут с Raven. На базе него планируется создать электромобиль, который сможет на равных конкурировать с зарубежными аналогами благодаря сниженной цене.

По словам инвестора, главными особенностями новинки окажется сравнительно низкая цена, интересный дизайн и использование современных технологий в области робототехники (автопилот). Сбор денег будет осуществляться с помощью краудфандинга.