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Lada Raven может оказаться «российским ответом Tesla»

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Концепт-кар Lada Raven, который был нарисован Дмитрием Лазаревым, российским дизайнером, около 5 лет назад в рамках конкурса отечественного автопроизв

Концепт-кар Lada Raven, который был нарисован Дмитрием Лазаревым, российским дизайнером, около 5 лет назад в рамках конкурса отечественного автопроизводителя, может получить серийный вариант.

Возрождением данного проекта собирается заняться Владимир Белый, глава фонда Alpha Robotics Venture. Он отметил, что в скором будущем будет разработан новый концепт, внешний вид которого частично возьмут с Raven. На базе него планируется создать электромобиль, который сможет на равных конкурировать с зарубежными аналогами благодаря сниженной цене.

По словам инвестора, главными особенностями новинки окажется сравнительно низкая цена, интересный дизайн и использование современных технологий в области робототехники (автопилот). Сбор денег будет осуществляться с помощью краудфандинга.

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