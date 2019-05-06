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Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

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Согласно заявлению главы МИД Украины Павла Климкина, он подаст заявление об отставке сразу после инаугурации Владимира Зеленского. Министр сообщил, чт

Согласно заявлению главы МИД Украины Павла Климкина, он подаст заявление об отставке сразу после инаугурации Владимира Зеленского.

Министр сообщил, что в одностороннем порядке увольнять его не собираются, однако он считает, что должна соблюдаться политическая культура и будет правильным дать возможность Зеленскому набрать свою собственную команду. Именно по этой причине он предложит президенту свою отставку и покинет пост добровольно.

В любом случае, Климкин не собирается окончательно покидать политическую арену и готов продолжать сотрудничать с президентом в качестве советника или участника переговоров и в дальнейшем, если их интересы и приоритеты будут совпадать.

Владимир Зеленский ранее уже сообщал, что планирует выбрать новых глав Миноброны, СБУ и МИД, не исключено, что он планирует заменить практически весь состав кабинета министров.

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