Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Согласно заявлению главы МИД Украины Павла Климкина, он подаст заявление об отставке сразу после инаугурации Владимира Зеленского.

Министр сообщил, что в одностороннем порядке увольнять его не собираются, однако он считает, что должна соблюдаться политическая культура и будет правильным дать возможность Зеленскому набрать свою собственную команду. Именно по этой причине он предложит президенту свою отставку и покинет пост добровольно.

В любом случае, Климкин не собирается окончательно покидать политическую арену и готов продолжать сотрудничать с президентом в качестве советника или участника переговоров и в дальнейшем, если их интересы и приоритеты будут совпадать.

Владимир Зеленский ранее уже сообщал, что планирует выбрать новых глав Миноброны, СБУ и МИД, не исключено, что он планирует заменить практически весь состав кабинета министров.