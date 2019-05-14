Kia показала новый компактный кроссовер для российского рынка

Южнокорейский автопроизводитель Kia в ближайшем будущем выпустит новый компакт-кросс, дебют которого намечен на это лето. Его продажи на родном рынке стартуют в конце нынешнего года. До России он доберется в следующем году.

В Сети появились примерные изображения новинки, которые должны продемонстрировать общественности новую дизайнерскую концепцию марки. Одной из основных ее особенностей является так называемый «тигриный нос», характеризующийся массивной решеткой радиатора и передними фарами с трехмерным оформлением.

По словам дизайнера Бьюнга Чул Джуха, им удалось разработать авто, которое сможет выделяться как в сельской, так и в городской местности. Машина обладает практичным обликом со спортивными и футуристическими элементами, которые наверняка придутся по вкусу молодым покупателям, считает сотрудник Kia.