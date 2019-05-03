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Jaguar представил спецверсию Checkered Flag для кроссовера E-Pace

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Британский автопроизводитель Jaguar презентовал специальную версию Checkered Flag для кроссовера E-Pace. Новинка доступна в нескольких новых расцветка

Британский автопроизводитель Jaguar презентовал специальную версию Checkered Flag для кроссовера E-Pace. Новинка доступна в нескольких новых расцветках и имеет массу нововведений.

Автомобиль имеет бамперы R-Dynamic, которые окрашены в тот же цвет, что и кузов, светодиодную оптику, оригинальные колесные диски диаметром 19 дюймов, значок с названием модификации на переднем крыле и черные молдинги. Двери оснащены светодиодами, проецирующими наименование версии модели прямо на землю.

Интерьер новинки обладает кожаными сидениями, электроприводом передних кресел, спортивным рулем, сенсорным экраном диагональю 10 дюймов и большой цифровой панелью. В машину можно попасть без ключа, а задняя дверь оснащена электрическим приводом. За отдельную доплату можно установить систему ИИ, изучающую привычки водителя.

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