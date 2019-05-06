Изменение климата ускорило распространение банановой болезни

Новое исследование показывает, что изменение климата повысило риск возникновения грибкового заболевания, уничтожающего банановые культуры.

Болезнь Черная цигатока возникла в Азии в конце 20-го века и недавно завершила свое вторжение в районы выращивания бананов, расположенные в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Новое исследование, проведенное Университетом Эксетера, указывает на то, что изменения в уровнях влажности и температуры увеличили риск появления черной цигатоки на более чем 44 процента в вышеуказанных областях, начиная с 1960-х годов.

Международная торговля и увеличение производства бананов тоже способствовали распространению болезни, которая может сократить количество плодов, растущих на зараженных растениях, до 80 процентов.

«Черная цигатока вызвана грибком (Pseudocercospora fijiensis), жизненный цикл которого сильно зависит от погоды и микроклимата», – отмечает доктор Дэниел Беббер из Университета Эксетера.

«Это исследование показывает, что изменение климата улучшило температурные условия для прорастания и роста спор, а также повысило влажность урожайных навесов, увеличив риск заражения черной цигатокой во многих районах Латинской Америки, где выращиваются бананы».

«Несмотря на общий рост риска заражения черной цигатокой в районах, которые мы исследовали, более сухие условия в некоторых частях Мексики и Центральной Америки, наоборот, снизили риск появления болезни».

Исследование объединило экспериментальные данные о соответствующих инфекциях с подробной климатической информацией, собранной за последние 60 лет.

Черная цигатока, которая является вирулентной по отношению к широкому спектру банановых растений, впервые была зарегистрирована в Гондурасе в 1972 году.

Она распространилась по всему региону, достигнув Бразилии в 1998 году и Карибских островов (Мартиники, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин) в конце 2000-х годов.

Болезнь в настоящее время встречается даже на севере Флориды.

«Хоть грибок, вероятно, был завезен в Гондурас вместе с растениями, импортированными из Азии и предназначенными для исследований в области селекции, наши модели показывают, что изменение климата за последние 60 лет усилило его воздействие», – отметил доктор Беббер.

Грибок Pseudocercospora fijiensis распространяется через воздушные споры, заражая листья банана и вызывая полосатые поражения и гибель клеток, когда грибковые токсины оказываются на свету.

В исследовании не предпринимались попытки предсказать потенциальное влияние будущего климата на распространение черной цигатоки. Другие научные работы предполагают, что тенденции к засухам могут снизить риск заболеваний, но это также уменьшит доступность воды для самих банановых растений.

Статья, опубликованная в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, получила следующее наименование: «Влияние изменения климата на распространение банановой болезни черной цигатоки».