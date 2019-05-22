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Искусственный интеллект Google распознает рак легких лучше врачей

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Искусственный интеллект, разработанный Google, смог научиться диагностировать рак легких на ранних этапах даже лучше медицинских специалистов. Как пра

Искусственный интеллект, разработанный Google, смог научиться диагностировать рак легких на ранних этапах даже лучше медицинских специалистов.

Как правило, радиологи анализируют двухмерные изображения, которые они получают при компьютерной томографии. Однако созданный алгоритм может изучать сканы легких как одно единое трехмерное изображение. По словам создателей ИИ, технически этот анализ можно назвать даже четырехмерным, так как машина сравнивает нынешние результаты с прошлыми данными.

Авторы алгоритма применили способ глубокого обучения на 7 000 результатах компьютерной томографии легких. В результате он смог находить даже небольшие опухоли. Успешность ИИ составила почти 94 процента. При доступе к прошлым результатам КТ он действовал наравне с врачами, а при их отсутствии демонстрировал большую эффективность.

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