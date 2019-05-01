Иномарка провалилась в открытый люк в Барнауле

В Барнауле 30 апреля водителя автомобиля, решившего проехать по обочине, чтобы обогнать транспортный поток, настигла мгновенная карма — машина частично провалилась в незакрытый канализационный люк.

О произошедшем стало известно от очевидцев, выложивших кадры с места событий в местном паблике Barnaul 22. Авария произошла в районе торгово-развлекательного центра «Галактика», расположенном на проспекте Строителей.

На выложенных кадрах видно, что автомобиль провалился в люк передним правым колесом. Со слов свидетелей, самостоятельно выехать водителю не удалось. В итоге захотевший сэкономить время водитель был вынужден потратить его на оформление ДТП и освобождение машины из плена, кроме того, хоть он сам и не пострадал, но автомобиль получил повреждения. Впрочем, некоторые уверены, что он может попробовать потребовать возмещение ущерба с лиц, по чьей вине люк был открыт.