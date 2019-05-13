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Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом

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Компания Huawei для завоевания рынка не жалеет ни времени, ни средств. Так, в Берлине был построено здание в 20 этажей только для того, чтобы на его ф

Компания Huawei для завоевания рынка не жалеет ни времени, ни средств. Так, в Берлине был построено здание в 20 этажей только для того, чтобы на его фасаде разместить гигантскую рекламу смартфона Huawei P30 Pro.

Соответствующие фотографии опубликовал на своей странице Twitter индийский инсайдер Судханшу Амбхоре. Креативность китайских маркетологов компании была высоко оценена инсайдером, написавшим, что они работают на совершенно новом уровне.

При этом на данный момент неизвестно, как здание будет использоваться в будущем. Возможно, имеющуюся площадь сдадут под множество офисных помещений, превратив таким образом строение в бизнес-центр. Не исключается, что Huawei будет использовать здание и для дальнейшей рекламы, и разместит в нём собственный офис.

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