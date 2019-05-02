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Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Начала последнего весеннего месяца певица Глюкоза решила провести на отдыхе в стране с жарким климатом. Подробности выбранного направления она не сооб

Начала последнего весеннего месяца певица Глюкоза решила провести на отдыхе в стране с жарким климатом. Подробности выбранного направления она не сообщила, но уже порадовала поклонников новыми снимками с пляжа.

На недавно выложенной фотографии Наталья позирует возле волейбольной площадки в раздельном, с высокой талией, купальнике белого цвета. Голову певицы украшает летняя соломенная шляпка. Поза Натальи достаточно скромная — боком к объективу. В подписи она спрашивает у подписчиков, готовы ли они ворваться в май.

Наибольшее внимание поклонников привлекла идеальная фигура артистки, которую они высоко оценили и попросили выкладывать больше снимков в купальнике. Многие отметили, что она выглядит довольно похудевшей.

Некоторые пожаловались в комментариях, что погода в России ещё далеко не весенняя и врывать в май в купальнике невозможно — как ворвёшься, так и вернёшься.

Это далеко не первое фото Натальи с отдыха в купальнике — подобные фотографии в её Instagram появляются регулярно, что не может не радовать поклонников певицы.

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