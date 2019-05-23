Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские учёные сумели вырастить двумерный графен площадью около 100 квадратных сантиметров, что аж в тысячу раз больше прежнего рекорда.

Для достижения подобного результата физики использовали медную фольгу, на которой наращивали ступеньки, после чего осаждали на ней пары боразана. Отмечается, что этот же метод можно применять и для наращивания остальных двумерных кристаллов.

Двумерные материалы с самого начала своего открытия Александром Геймом и Константином Новосёловым подвергаются многочисленным исследованиям. Приборы, созданные на их основе обладают рядом преимуществ по сравнению с кремниевой электроникой.

Однако создание многих таких материалов достаточно осложнено. В частности, белый графен, являющийся одним из самых перспективных среди двумерных кристаллов, ранее не удавалось создать размером более миллиметра. Объяснялось это особенностями его роста. Но группа под руководством Ли Вана сумела решить проблему, что позволит ускорить производство графена и удешевить его.