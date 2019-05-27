Fiat Chrysler предложил слияние с Renault

Fiat Chrysler отправила Renault не имеющее обязательной силы письмо, где предложила «объединить их соответствующие предприятия путем слияния 50/50» для создания группы, которая будет включена в список бирж в Париже, Нью-Йорке и Милане.

Автопроизводитель Renault сообщил, что его совет соберется в понедельник, чтобы обсудить это предложение. По словам источника во французской компании, встреча началась сегодня, 27 мая, в 8 часов утра в штаб-квартире марки в Булонь-Бийанкур под Парижем.

Однако источник сообщил, что не стоит ожидать итогового решения уже в конце сегодняшнего дня: «это займет дни или даже недели». По его словам, в понедельник на заседании совета директоров будет решен вопрос о том, стоит ли вообще выносить это предложение на рассмотрение в рамках круглого стола.

После появления данной новости акции Fiat Chrysler Automobiles (FCA) взлетели на 18 процентов, как только в понедельник открылась фондовая биржа Милана, а потом они немного упали в цене.

Компания Fiat Chrysler заявила, что слияние приведет к созданию «выдающейся мировой автомобильной группы» с годовым объемом продаж в 8,7 миллиона автомобилей.

Общий портфель брендов обеих групп окажется «широким и взаимодополняющим, а также обеспечит полное покрытие рынка, начиная от бюджетных моделей и заканчивая премиальными машинами», говорится в сообщении. Объединение будет осуществляться в виде сделки по слиянию в рамках Голландской материнской компании.

В настоящее время Renault является партнером японской компании Nissan, в которой ему принадлежат 43 процента акций. Nissan, в свою очередь, владеет 15 процентами своего французского партнера, но дисбаланс в отношениях привел к серьезным трениям, о чем свидетельствует арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Госна в Токио.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в настоящее время выпускает около 10,8 миллиона автомобилей в год. Для сравнения – немецкий концерн Volkswagen и японская компания Toyota ежегодно выпускают примерно 10,6 миллиона машин. Тем не менее, слияние с FCA может сделать Renault еще более мощным игроком на рынке, однако это способно нарушить равновесие в альянсе, которое и так нельзя назвать стабильным после ухода Госна.

В последние недели Renault настаивает на изменениях в связи с Nissan, предлагая создать холдинговую компанию 50-50 для управления обеими фирмами. Тем не менее, Nissan оказала сопротивление, так как считает себя большей компанией.

Fiat Chrysler находится под давлением в Европе, поэтому в Сети начали распространяться спекулятивные материалы о том, что он ищет партнера, поскольку отрасль вынуждает компании консолидироваться в условиях снижения спроса и дорогостоящего перехода на электромобили.

Fiat Chrysler широко известен как автопроизводитель, опоздавший на рынок электромобилей, но преуспевающий в таких секторах как внедорожники и пикапы в США. Между тем, Renault продвинулась вперед в сфере электромобилей, но в Северной Америке ее позиции довольно слабы, поэтому слияние пойдет на пользу обеим компаниям.

Fiat Chrysler отметил, что слияние позволит группе занять «сильные позиции в трансформирующихся технологиях, включая электрификацию и автономное вождение».

В начале этого года ходили слухи о том, что Renault заинтересовалась Fiat Chrysler после того, как ее надежды на полное слияние с Nissan или даже французским конкурентом PSA были разбиты.

Fiat Chrysler заявил, что слияние создаст «синергию с расчетной годовой скоростью, превышающей 5 миллиардов евро», в дополнение к существующему альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

По словам представителей Fiat Chrysler, слияние не приведет к закрытию каких-либо производственных площадок, а совет директоров новой группы будет состоять в основном из независимых членов.