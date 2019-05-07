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Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

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Эмин Агаларов посетил фестиваль «Жара», проходящий в Дубае, вместе со своим отцом, с женой Алёной и их дочерью Афиной, которую они стараются

Эмин Агаларов посетил фестиваль «Жара», проходящий в Дубае, вместе со своим отцом, с женой Алёной и их дочерью Афиной, которую они стараются почаще возить в путешествия.

Старших детей — близнецов Микаила и Али от первой супруги Лейлы, и её приемную дочь Амину певец с собой не взял, объяснив тем, что им необходимо продолжать учиться. При этом Эмин не забывает о своих детях от первого брака, и довольно часто, несколько раз в месяц, их навещает.

Занимаясь воспитанием отпрысков, певец старается привить им любовь к музыке, но не заставляет при этом слушать композиции, которые не вызывают у них восторга. Он всегда готов сходить вместе с ними на концерт их любимых исполнителей.

Также он уже с раннего возраста старается научить их петь — так, пятилетней Амине он недавно подарил караоке и спел вместе с ней несколько песен. Получилось у девочки, как отметил артист, весьма неплохо.

На вопрос о том, кого сложнее воспитывать, Эмин сообщил, что, вне зависимости от сложности, заниматься воспитанием девочек уж точно приятнее.

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