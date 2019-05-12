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Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в ирландском музее

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Дублинский музей восковых фигур не так давно обзавёлся новым экспонатом — сидящей на Железном троне Дейнерис Таргариен из сериала «Игра пре

Дублинский музей восковых фигур не так давно обзавёлся новым экспонатом — сидящей на Железном троне Дейнерис Таргариен из сериала «Игра престолов», на создание которой ушло около полугода.

Поклонники франшизы раскритиковали работу мастеров, указав на сильную непохожесть фигуры с персонажем сериала. Восковая Дейнерис была сравнена с Дэвидом Бэкхемом — словно кто-то сначала хотел воссоздать футболиста, но, уже начав работу, передумал.

При этом мастер явно не имеет представления о том, как выглядит сам Бэкхем или Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейнерис. Некоторые нашли сходство получившейся фигуры с эльфом Леголасом из трилогии «Властелин колец», если бы он был женщиной.

Сама Эмилия нашла фигуру своего персонажа пугающей, и сообщила, что именно так мог бы выглядеть её брат, если бы накрасил глаза и нарядился в женскую одежду и парик.

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