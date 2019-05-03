Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой

На днях Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым проехалась в петербургском метро, сумев не привлечь к себе внимания поклонников.

Помогла ей в этом простая хитрость — в подземку актриса спустилась абсолютно ненакрашенная. С отсутствующим макияжем Боярская выглядит совершенно иначе, нежели в более привычном, накрашенном и светском образе. Её супруг же остался неузнанным благодаря бейсболке и солнечным очкам.

О поезде в метро сообщил Максим, опубликовав в Instagram селфи и написав, что они отправились на постановку «Гамлета», кто-то играть, а кто-то смотреть из зала.

Природная красота Боярской была высоко оценена большинством её поклонников, сообщивших в комментариях, что она хорошенькая, словно куколка, милая и настоящая, и красавица даже без макияжа.