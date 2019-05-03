Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой

Дата:
На днях Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым проехалась в петербургском метро, сумев не привлечь к себе внимания поклонников. Помогла

На днях Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым проехалась в петербургском метро, сумев не привлечь к себе внимания поклонников.

Помогла ей в этом простая хитрость — в подземку актриса спустилась абсолютно ненакрашенная. С отсутствующим макияжем Боярская выглядит совершенно иначе, нежели в более привычном, накрашенном и светском образе. Её супруг же остался неузнанным благодаря бейсболке и солнечным очкам.

О поезде в метро сообщил Максим, опубликовав в Instagram селфи и написав, что они отправились на постановку «Гамлета», кто-то играть, а кто-то смотреть из зала.

Природная красота Боярской была высоко оценена большинством её поклонников, сообщивших в комментариях, что она хорошенькая, словно куколка, милая и настоящая, и красавица даже без макияжа.

Новости по теме:

  1. Яна Рудковская показала в Сети «зажигательный» танец Димы Билана
  2. На Украине придумали способ увеличить численность армии
  3. Нижегородские власти прокомментировали продажу георгиевских ленточек со свастикой

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Появилось видео давки на лестнице во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Липецкий губернатор объяснил провал Германии на ЧМ местью убитых в мировых войнах

Опубликовано видео стрельбы из новейшей российской суперпушки

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках