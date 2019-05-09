Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Команда AnTuTu из Китая составила рейтинг смартфонов на своём рынке. Устройства оценивались согласно соотношению между их стоимостью и производительностью.

Смартфоны, исходя из их цены, были поделены на четыре категории. В долларах разделение выглядит следующим образом: до 153, до 305, до 459, и от 460.

Среди бюджетных устройств первое место у модели Redmi Note 7, объёмом 3 гигабайта ОЗУ и 64 — флэш-памяти. Далее находится Redmi 7 с аналогичными параметрами. Третье место с памятью в 6/64 Гб у Lenovo K5 Note.

Победителем следующей категории стал Meizu X8, имеющий в своём распоряжении 4/64 гигабайт памяти. После него расположились Meizu Note 9, следом — смартфон Xiaomi Mi 8 SE.

В третьем ценовом диапазоне лидером является не самый известный ZTE Axon 9, обладающий 6 Гб ОЗУ и 64 флэш-памяти, за ним идёт смартфон Meizu 16th. Тройку замыкает устройство от Xiaomi, модель Mi 8.

В последней и наиболее дорогой категории победителем стала модель Black Shark 2, имеющий 6/128 гигабайт памяти. После него смартфоны Meizu 16s и Vivo iQOO с параметрами в 8/128 Гб.