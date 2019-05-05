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Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей

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Специалисты составили список советов, к которым стоит прислушаться автомобилистам, собирающимся много времени проводить на дороге в летнюю жару. Первы

Специалисты составили список советов, к которым стоит прислушаться автомобилистам, собирающимся много времени проводить на дороге в летнюю жару.

Первый и самый важный совет — всегда иметь в машине достаточное количество воды, с помощью которой можно охладить перегревшийся мотор даже в случае закипания охлаждающей жидкости во время долгого простоя в пробке. Подобная проблема приводит к протечкам и последующему падению уровня антифриза, и временно поможет в этом долитая вода, после чего необходимо устранить утечку и залить новый антифриз.

Во-вторых, кондиционер нужно вовремя обслуживать, чтобы он не сломался в самый неподходящий момент. Лучше всего провести диагностику устройства ещё весной.

Третий совет — тянуть с заменой шин крайне не рекомендуется, так как зимние покрышки не предназначены для езды в жаркую погоду. Среди последствий — быстрый износ резины, увеличенный тормозной путь, потеря управления на поворотах.

В-четвёртых, в летний период лучше сменить масло на вариант повышенной вязкости, так как в жару масло имеет свойство разжижаться, из-за чего теряет свои свойства.

Пятый совет — использование солнцезащитных экранов во время стоянки, помогающими снизить нагревание салона и передней панели. Исследования подтвердили, что подобные экраны, установленные под лобовым стеклом, снижают температуру внутри автомобиля на 3-5 градусов.

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