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Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу

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В октябре 2018 года актриса Екатерина Шпица прямо на сцене, после завершения спектакля, получила предложение руки и сердца от Руслана Попова, директор

В октябре 2018 года актриса Екатерина Шпица прямо на сцене, после завершения спектакля, получила предложение руки и сердца от Руслана Попова, директора сети фитнес-клубов.

С тех пор прошло уже более полугода, а Екатерина до сих пор находится лишь в статусе невесты. Согласно некоторым слухам, разошедшимся по Сети, свадьба должна была состояться весной, однако актриса сообщила, что не спешит с получением штампа в паспорте.

На данный момент она живёт в гражданском браке и ситуация её полностью устраивает, так что на вопрос, когда же состоится свадебное торжество, она ответить не может. Им вместе с Русланом вполне комфортно, и потому они решили не торопить события. Также Екатерина сообщила, что и никогда не мечтала о пышном мероприятии.

При этом актриса отмечает, что если её жених начнёт проявлять диктатуру, что-либо ей указывать или запрещать, он тут же станет свободным человеком — в отношениях взрослых и самодостаточных людей такого быть не должно.

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