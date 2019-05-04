Доклад ООН: как восстановить природу и не допустить человеческих страданий

Необходимо обновить мировое производство продуктов питания, перестроить финансовый сектор, перестать использовать ВВП в качестве меры прогресса и провести другие «преобразующие изменения», чтобы спасти Природу и нас самих. Все это было представлено в важном докладе ООН по биоразнообразию.

Делегаты из 130 стран завершают недельные переговоры в эту субботу в Париже по краткому изложению 1800-страничного тома, написанного 400 учеными и предоставляющего первую глобальную оценку ООН о состоянии природы и ее влиянии на человечество за 15 лет.

Резюме для политиков, которое будет обнародовано 6 мая, выглядит очень мрачно.

Согласно черновому варианту, полученному изданием AFP, около одного из восьми миллионов земных видов исчезнут, причем многие из них вымрут в течение нескольких десятилетий.

Все, кроме семи процентов крупных морских рыбных запасов находятся в состоянии упадка или используются до предела их устойчивости. В то же время человечество ежегодно сбрасывает до 400 миллионов тонн тяжелых металлов, токсичных осадков и других отходов в океаны и реки.

С 1990 года Земля потеряла 2,9 миллиона гектаров – площадь, более чем в восемь раз превышающая размеры Германии или Вьетнама – лесов, которые играют решающую роль в поглощении выбросов CO2.

В согласованном тексте нет четких политических рекомендаций, но он послужит «основой для переопределения наших целей» в преддверии ключевой встречи Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Китае следующей осенью, отметил Юнне Джай Шин, специалист из Исследовательского института развития в Марселе.

Но давление, оказываемое с целью установления четких целей, схоже с ограничением глобального потепления в соглашении о климате 2015 года, подписанного во французской столице, но уже в области биоразнообразия.

«Вредные субсидии»

В новом отчете подробно рассказывается о том, как люди подрывают способность Земли производить пресную воду, чистый воздух и продуктивную почву, а также некоторые «экосистемные аспекты».

Прямые причины деградации биоразнообразия – в порядке их важности – сокращение среды обитания и изменения в землепользовании, охота ради пропитания или незаконная торговля частями тела, изменение климата, загрязнение окружающей среды и хищные или переносящие болезни чужеродные виды, такие как крысы, комары и змеи.

«Существует также два крупных косвенных фактора утраты биоразнообразия и изменения климата – число людей в мире и их растущее потребление», – отмечает Роберт Уотсон, председатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ).

То, как человечество производит, распределяет и потребляет продукты питания – на его долю приходится треть земель, 75 процентов потребления пресной воды и четверть выбросов парниковых газов – оказывает разрушительное воздействие на природу, говорится в докладе.

Использование удобрений, которое ухудшает способность почвы выращивать растения и поглощать CO2, возросло в четыре раза всего за 13 лет в Азии и удвоилось во всем мире с 1990 года.

«Для поддержания стабильного пропитания всего мира необходимо трансформировать продовольственные системы», – отмечается в докладе.

Создание местного производства продуктов питания, снижение спроса на мясо, уменьшение количества химических веществ, использование возобновляемых источников энергии, устойчивые ограничения на рыболовство, резкое сокращение вырубки тропических лесов – все это осуществимо и поможет восстановить Природу.

В докладе также освещаются «вредные субсидии», которые способствуют наносящему ущерб окружающей среде рыболовству, сельскому хозяйству, животноводству, лесному хозяйству и горному делу.

Нисходящая спираль

В докладе приводятся оценки, согласно которым оффшорные зоны финансируют около 70 процентов судов, вовлеченных в нерегулируемый промысел, и равную долю в соевом и говяжьем секторах, разоряющих Амазонку.

Резюме для политиков отображает то, что Уотсон называет «несколько вероятных вариантов будущего», некоторые более реалистичны, а другие – менее.

Один из них, названный «экономическим оптимизмом», показывает растущую международную торговлю без ограничений со стороны регуляторов. Рост населения замедляется, но потребление на душу населения увеличивается, что приводит к еще большему изменению климата и загрязнению.

Вариант «реформированных рынков» будет включать больше действий, направленных на снижение уровня бедности и защиту окружающей среды, однако потребительский спрос останется высоким, но будет более равномерно распределенным.

«Глобальное устойчивое развитие» предполагает, что политики и общественность придадут приоритетное значение экологическим вопросам и следованию правилам. Политика и образование способствуют низкому росту населения, устойчивому производству и концепции прогресса, основанной на благосостоянии, а не только на валовом внутреннем продукте (ВВП). Люди едят намного меньше мяса, а потребление энергии снижается.

«Все варианты этого архетипа полезны для биоразнообразия», – говорится в базовом отчете.

В родственном мире международные институты ослабевают, а региональные снижают стремление к тем же целям.

Наконец, последние два сценария – «обычный бизнес» и «региональная конкуренция» – погружают планету в кошмарную нисходящую спираль конфликта, растущего неравенства и продолжающейся деградации природы.