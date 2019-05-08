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Диетологи рассказали, какие продукты не надо есть на завтрак

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Многие люди любят плотно завтракать, и, по заверениям диетологов, это является полезной привычкой. Однако в стремлении запастись энергией люди зачасту

Многие люди любят плотно завтракать, и, по заверениям диетологов, это является полезной привычкой. Однако в стремлении запастись энергией люди зачастую употребляют утром неправильные продукты, что делает такой завтрак вреднее, чем его полное отсутствие.

Следует отказаться от любых продуктов, способных привести к раздражению желудка. В их число входят копчёности, пряности, апельсины или апельсиновый сок, вода с лимоном, любые кислые напитки. Сладости не стоит есть на пустой желудок, так как они резко повышают уровень сахара в крови. Любимый многими кофе также не следует пить натощак, иначе можно заработать гастрит или язву.

Диетологи советуют употреблять на завтрак фрукты и овощи, цельнозерновой хлеб с маслом невысокой жирности, творог, различные каши, желательно сваренные на молоке. Также можно есть яйца в любом виде.

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