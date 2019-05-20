Дерматологи рассказали, может ли гелевый маникюр вызвать рак кожи

Гелевый маникюр мгновенно высыхает, устойчив к сколам и царапинам, а также способен продержатся на ногтях до одного месяца – значительно дольше, чем обычный декоративный лак.

Тем не менее, создание этих глянцевых и прочных ноготков может быть сопряжено с различными рисками, такими как инфекции, старение и даже рак кожи.

Исследования гелевого маникюра крайне скудны, в основном из-за того, что эта техника сильно варьируется между разными салонами красоты.

Однако дерматологи предлагают принять некоторые меры предосторожности, чтобы защитить себя от негативных воздействий данной процедуры.

«Нам достаточно порекомендовать пациентам защитить свою кожу», – рассказала изданию DailyMail.com доктор Крис Адигун, врач-дерматолог из Чапел-Хилла, штат Северная Каролина, которая написала соответствующее руководство для Американской ассоциации дерматологов.

В чем заключаются риски?

Гелевый маникюр базируется на использовании светодиодных ламп, которые излучают UVA-лучи (Ультрафиолет А).

В то время как UVB-лучи (Ультрафиолет В) могут вызвать ожог (как от солнца), UVA становятся причиной старения и повреждения кожи, а также возникновения рака.

Несмотря на существование различных исследований гелевого маникюра, трудно определить, насколько хорошо они отражают реальную жизнь.

«Проблема заключается в понимании того, насколько опасны гель-лаки», – отмечает доктор Адигун. «Причина этому в том, что не существует каких-либо стандартов и норм по проведению этой процедуры, поэтому она может значительно отличаться в разных салонах».

То, что мы знаем о рисках возникновения рака кожи, основано на солнце, а не на светодиодных лампах, размещаемых на разных расстояниях от наших рук, иногда раз в год или раз в жизни, а в других случаях – раз в месяц или даже раз в две недели.

«В салонах красоты зачастую никто не стоит рядом с тобой и не говорит: “Время истекло!”», – заявляет доктор Адигун. «Большинство клиентов, вероятно, получают гораздо более высокую дозу, чем мы видим в исследованиях».

Кто находится в группе риска?

Опять же, исследователи не могут дать точного ответа на этот вопрос. Но есть некоторые факторы, указывающие на потенциальные группы риска.

Генетика, пигментация и история развития опухолей могут сыграть свою роль в этом процессе, как и все, что увеличивает риск возникновения рака кожи.

Доктор Адигун добавляет, что лекарства – это еще одна вещь, о которой нужно знать, но при этом многие могут и не вспомнить о ней.

Некоторые виды химиотерапии или антибиотики могут сделать вас более восприимчивыми к UVA-лучам и их негативным эффектам.

Само собой разумеется, что те, кто наносят гелевый маникюр несколько раз в месяц, будут подвержены более высокому риску из-за повторяющегося воздействия на них ультрафиолета.

Хоть пока что и не существует способа, позволяющего дерматологам выявить разумные пределы использования данной процедуры, однако Джошуа Зейхнер, доктор медицины и дерматолог в Больнице Горы Синай в Нью-Йорке, отмечает, что любителям гель-лаков следует по максимуму пользоваться их долговечностью ради собственного здоровья.

«Преимущество гелевого маникюра заключается в том, что он крайне долговечен, поэтому большинству людей не нужно проводить данную процедуру чаще, чем раз в месяц», – рассказал специалист информационному агентству DailyMail.com.

Защитные меры

Существует несколько способов, позволяющих защитить свою кожу от негативных эффектов во время гелевого маникюра.

К наиболее распространенным методам относят ношение перчаток с открытыми ноготками и использование солнцезащитного крема.

Доктор Адигун рекомендует первый способ.

«Я советую прикрыть кожу, причем неважно чем – специальными перчатками или обычным шарфом. Что бы это ни было, но оно должно защищать ваши руки от ультрафиолетовых лучей», – заявляет специалист.

При использовании солнцезащитного крема возникает слишком много проблем, указывает доктор.

Во-первых, «многим кремам требуется 20 минут, чтобы начать действовать, однако никто не собирается использовать их, а потом ждать 20 минут, просто сидя в салоне».

Во-вторых, вся процедура нанесения гелевого маникюра (массаж и резка кутикулы) может помешать использованию солнцезащитного крема и даже убрать защиту, которую вы так усердно наносили.

Но важнее всего это то, что солнцезащитные крема не были одобрены для использования под светодиодными лампами.

«Все наши солнцезащитные кремы проверяются под лучами, подобными тем, которые испускаются нашим солнцем», – объясняет доктор Адигун.

«Уровень излучения УФ-ламп намного выше, чем у нашего солнца, поэтому я даже не знаю, будут ли они эффективными».

Доктор Зейхнер также рекомендует применять перчатки, но он не против нанесения солнцезащитного крема.

Он отмечает, что те, кто особенно обеспокоен рисками, могут использовать солнцезащитный крем и поговорить со своим мастером маникюра об изменении его техники, чтобы он случайно не убрал вашу защиту.

«Обязательно наносите на пальцы, в том числе кожу вокруг ногтей, солнцезащитный крем с широким спектром действия и высоким SPF, чтобы защитить их от ультрафиолетового излучения», – рассказал доктор Зейхнер DailyMail.com.

Удаление может вызвать проблемы

Для снятия геля, который плотно отвердел на ногте, используется обычный ацетон.

Одно исследование предполагает, что даже одно удаление может резко истончить ваши ногти.

Но доктор Адигун не рекомендует снимать их вручную.

«У меня было несколько пациентов, которые сняли все свои ногти. Они не знали, что удаляют весь ноготь, но гель отвердел более плотно, чем они рассчитывали. Поэтому при желании убрать гель-лак следует обязательно обратиться за помощью к специалисту».