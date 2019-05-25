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Дана Борисова получила в подарок новый iPhone от богатого поклонника

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Телеведущая из РФ Дана Борисова сообщила поклонникам в соцсети Instagram о получении в подарок новой модели «Айфон» от своего богатого ухажера. Звезда

Телеведущая из РФ Дана Борисова сообщила поклонникам в соцсети Instagram о получении в подарок новой модели «Айфон» от своего богатого ухажера.

Звезда разместила в Сети фотографию, где можно увидеть роскошный наряд, в котором Борисова пошла на первое свидание с предпринимателем из Ставрополя. Она сообщила, что ее поклонник сразу же подарил ей новенький смартфон, а затем зачитал стихотворение Расула Гамзатова. Потом они побывали в музее Пушкина и поужинали в ресторане. Ведущая с нетерпением ожидает новой встречи с бизнесменом.

Напоминаем, что около двух лет назад Борисова смогла полностью избавиться от своей губительной зависимости, а затем кардинальным образом поменяла свою жизнь. Ей удалось также отстоять своего ребенка в суде. Сейчас она пытается наладить личную жизнь.

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