Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям

Издание Current Biology Magazine опубликовало результаты наблюдений за шимпанзе вида бонобо.

Ими был получен любопытный вывод — в то время, когда самец бонобо спаривается с самкой, его мать находится «на страже» и отгоняется остальных самцов, вознамерившихся приблизиться к паре. Иногда они даже вынуждены вступать в драку. Кроме этого, бдительные матери следят и своими «невестками», препятствуя их спариванию с посторонними самцами. Также они могут помочь сыну попасть на более высокое место в социальной иерархии, участвуя вместе с ним в драках с остальными сексуальными конкурентами.

Подобные действия были уже давно замечены исследователями, однако лишь теперь удалось установить зависимость рождаемости от участия в жизни новой пары матери самца.

Наблюдение проводилось за четырьмя группами бонобо, среди них 39 самцов обзавелись потомством. У каждого из них было в среднем в три раза больше потомков по сравнению с теми, у кого не было матери.

Своим дочерям же матери не помогают, как и в уходе за потомством. Самки бонобо, вырастая, обычно покидают семью.