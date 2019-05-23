Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявила, что ждет от него ребенка

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная российского исполнителя Прохора Шаляпина, утверждает, что ждет от него ребенка. Роды пройдут в самое ближайшее время, так как она находится на 8-м месяце беременности.

Бывшая подруга певца отмечает, что артист перестал с ней общаться несколько месяцев назад. Вначале она не сильно переживала из-за этого, но, когда руководство узнало о том, что она находится в положении, то тут же уволило ее. Гудзева добавляет, что Шаляпин должен теперь содержать ее, так как приходится отцом будущему малышу.

По мнению Гудзевой, исполнитель больше не общается с ней, так как не хочет ухудшать отношения со своей текущей подругой – Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она считает, что, если пианистка выяснит о ребенке, то тут же уйдет от Шаляпина.