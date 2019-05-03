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Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 поставил новый рекорд продаж

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За первые три месяца текущего года южнокорейская модель Hyundai ix35 смогла поставить новый рекорд продаж на рынке КНР, обогнав своего соплатформенног

За первые три месяца текущего года южнокорейская модель Hyundai ix35 смогла поставить новый рекорд продаж на рынке КНР, обогнав своего соплатформенного «собрата» Kia Sportage.

Согласно опубликованному недавно отчету в первый квартал 2019 года тираж модели составил 42 000 штук, а это на 35 процентов больше, чем у Sportage. Напоминаем, что «китайский» вариант ix35 нынешней генерации появился в Китае около полутора лет назад. Хоть он и является бюджетной моделью, однако обладает современным дизайном и LED-фонарями.

На автомобиле может быть установлен 163-сильный атмосферный двигатель объемом 2,0 литра или турбированный агрегат объемом 1,4 литра, выдающий 140 «лошадок». Они могут работать с 6-скоростной МКПП, 6-передачным «автоматом» или роботизированной трансмиссией. Приобрести кроссовер можно за 120 тысяч юаней (около 1,2 миллиона рублей).

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