АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника «Нивы»

В прошлом году «АвтоВАЗ» продемонстрировал новую модель внедорожника — Lada 4 на 4 Vision.

Сейчас стало известно, что компания, похоже, вплотную подошла к выпуску автомобиля — открытая база Федерального института промышленной собственности пополнилась патентом под номером 114433. В выложенной информации присутствуют изображения внедорожника, на которых можно узнать продемонстрированную ранее модель Vision. Вероятнее всего, именно она станет преемником Lada 4 на 4.

Со слов бывшего президента «АвтоВАЗА» Николя Мора известно, что к 2021-2022 годам планируется запуск двух марок SUV, которые будут обладать потенциалом Lada 4 на 4 и дополнять её. Не исключается, что выпуск новых и старых моделей будет производиться параллельно — Lada 4 на 4 до сих пор пользуется спросом как на российском рынке, так и в некоторых странах с гористой местностью.