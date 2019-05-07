Apple выпустила первую за десять лет игру для iPhone

Последний раз Apple выпустила собственную игру в 2008 году, с тех пор в этой сфере они не светились. И вот недавно, никак не анонсировав событие, компания выпустила новую игру, получившую название Warren Buffett’s Paper Wizard.

Новинку является разработкой студии Wildlife Designs, права на неё при этом находятся у Apple. Игра стала современной версией вышедшей в 1984 году аркады Paperboy, созданной компанией Atari Games. В ней точно также требуется развозить газеты. Главным героем стал прообраз реального человека — американского предпринимателя Уоррена Баффетта, третьего в списке самых богатых людей мира согласно данным за февраль 2019 года.

Для выполнения заданий, на экране необходимо задать подходящую траекторию полёта газеты. За удачную попытку начисляются баллы. Игра подходит для Apple с версией iOS 11 и выше, и распространяется бесплатно. При этом отмечается, что в ней полностью отсутствует реклама.