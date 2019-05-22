Apple показала первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором

Представители Apple продемонстрировали обновленный вариант ноутбука MacBook Pro, который впервые был оснащен процессором с восемью ядрами.

По словам сотрудников американской компании, речь идет о наиболее быстром ноутбуке Mac за всю историю линейки. Он оснащен процессором Intel Core новейшего поколения и имеет экран Retina диагональю 15 дюймов. Младшая модель оборудована 4-ядерным ЦП, а диагональ ее дисплея составляет 13 дюймов.

Первую версию можно приобрести за 208 тысяч рублей, а вторую – за 156 тысяч. Оба ноутбука имеют сверхбыстрые SSD-накопители и чип безопасности Apple T2. В настоящее время не ясно, когда именно стартуют продажи новых ноутбуков.