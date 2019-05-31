Анастасия Задорожная порадовала фанатов фотографиями топлес

Российская актриса и исполнительница Анастасия Задорожная в последнее время редко мелькает в заголовках новостей СМИ. Она решила исправить эту несправедливость, разместив в Сети откровенные фото.

На своей страничке в «Инстаграме» телеведущая похвасталась своей роскошной фигурой, опубликовав несколько фотоснимков топлес. Актриса надела на голое тело одну лишь рубашку, которая словно случайно сползла с плеча девушки, открыв взору ее идеальную грудь.

К сожалению, самое интересное место прикрыто рисунками сердечек. Видимо, Задорожная еще не готова показывать фанатам свое полностью обнаженное тело. Напоминаем, что в 2019 году российской певице исполнится 34 года.